Кавендиш повторил мировой рекорд, одержав 34-ю победу на 13-м этапе Tour de France
Моллема – победитель 14-го этапа Tour de France
Лидер общей классификации остался тот же
19:11
Бауке Моллема / Фото: пресс-служба Tour de France
Представитель Нидерландов Бауке Моллема из команды Trek-Segafredo стал победителем 14-го этапа Tour de France.
Второе место занял австриец Патрик Конрад, представляющий команду Bora-Hansgrohe, третьим финишировал колумбиец Серхио Игита из команды EF Education-Nippo.
В общем зачете лидерство удержал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.
Напомним, на предыдущем этапе Марк Кавендиш повторил мировой рекорд.
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