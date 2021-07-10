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Моллема – победитель 14-го этапа Tour de France

Лидер общей классификации остался тот же
Велоспорт
19:11
Моллема – победитель 14-го этапа Tour de France
Бауке Моллема / Фото: пресс-служба Tour de France

Представитель Нидерландов Бауке Моллема из команды Trek-Segafredo стал победителем 14-го этапа Tour de France. 

Второе место занял австриец Патрик Конрад, представляющий команду Bora-Hansgrohe, третьим финишировал колумбиец Серхио Игита из команды EF Education-Nippo.

 

В общем зачете лидерство удержал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.

 

Напомним, на предыдущем этапе Марк Кавендиш повторил мировой рекорд.

Сергей Остапенко
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Tour de France

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