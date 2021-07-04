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О`Коннор опередил всех на 5 минут на девятом этапе Tour de France

Австралиец в личном зачете поднялся на вторую строчку
Велоспорт
21:00
О`Коннор опередил всех на 5 минут на девятом этапе Tour de France
Бен О`Коннор / Фото: letour.fr

Завершился девятый этап Tour de France.

Бен О`Коннор из AG2R Citroen Team первым пересек финишную черту на этапе «Большой петли» за 4 часа 26 минут 43 секунды. Два итальянца Маттиа Каттанео из Deceuninck - Quick-Step и велогонщик Bahrain Victorious Сонни Колбрелли дополнили первую тройку – 04:31:50 и 04:32:17 соответственно.

Полные результаты гонки.

Лидерство в личном зачете продолжает удерживать чемпион Tour de France-2020 Тадей Погачар – 34:11:10. А вот австралиец О`Коннор после триумфа поднялся на вторую строчку с 34:13:11.

Положение в личном зачете.

Напомним, что экс-обладатель желтой майки Матье Ван дер Пул снялся с Tour de France.

Результаты восьмого этапа «Большой петли».

Олег Шумейко-младший
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Tour de France

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