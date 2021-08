Падун финишировал 54 на 14 этапе «Вуэльты» и поднялся в личном зачете

Фото: twitter.com/BHRVictorious

Украинский велогонщик команды Bahrain Victorious Марк Падун финишировал 54 на 14 этапе «Вуэльты».

Победу на этапе одержал француз Роман Барде из команды DSM. Втором стал испанец Хесус Эррада Cofidis, Solutions Crédits. Австралиец Джей Вайн из Alpecin-Fenix замкнул тройку лидеров.

«Вуэльта». 14-й этап:

1. Ромен Барде (Франция, DSM) – 4.20,36

2. Хесус Эррада (Испания, Cofidis, Solutions Crédits) – 0,44

3. Джэй Вайн (Австралия, Alpecin-Fenix) – то же время

…

54. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – 15,10

Un día de fuga le da a @romainbardet un preciado triunfo en Pico Villuercas y el liderato de la montaña. Revívelo en 1'.



Bardet, the first ever winner at Pico Villuercas after a long break which gave him the KOM jersey. The 1' summary.@gorouvy #LaVuelta21 pic.twitter.com/VQOm970OYb