Черны выиграл 19-й этап Giro d’Italia, украинец Падун 31-й
Падун выиграл второй подряд этап Critеrium du Dauphinе
Украинец также победил в горной квалификации
6 июня 20:35
Марк Падун / Фото: twitter.com/dauphine
Украинский велогонщик команды Вahrain Victorious Марк Падун выиграл 8-й заключительный этап престижной веломногодневки Critеrium du Dauphinе.
Отметим, что Падун победил с преимуществом в 1 минуту 36 секунд. Это второй подряд этап, который выиграл украинец.
Отметим, что украинец выиграл горную классификацию, а победителем общего зачета стал австралийский гонщик INEOS Grenadiers Ричи Порт.
Напомним, ранее Падун выиграл седьмой этап веломногодневки Critеrium du Dauphinе.
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