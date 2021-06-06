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Падун выиграл второй подряд этап Critеrium du Dauphinе

Украинец также победил в горной квалификации

Велоспорт
6 июня 20:35
Падун выиграл второй подряд этап Critеrium du Dauphinе
Марк Падун / Фото: twitter.com/dauphine

Украинский велогонщик команды Вahrain Victorious Марк Падун выиграл 8-й заключительный этап престижной веломногодневки Critеrium du Dauphinе.

Отметим, что Падун победил с преимуществом в 1 минуту 36 секунд. Это второй подряд этап, который выиграл украинец.

Отметим, что украинец выиграл горную классификацию, а победителем общего зачета стал австралийский гонщик INEOS Grenadiers Ричи Порт.

Напомним, ранее Падун выиграл седьмой этап веломногодневки Critеrium du Dauphinе.

Карен Агабекян
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