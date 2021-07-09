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Политт с полуминутным отрывом выиграл двенадцатый этап Tour de France

Действующий чемпион «Большой петли» остался лидером общего зачета
Велоспорт
10:32
Политт с полуминутным отрывом выиграл двенадцатый этап Tour de France
Нильс Политт / Фото: letour.fr

Завершился двенадцатый этап Tour de France.

Нильс Политт из Bora - Hansgrohe стал победителе этапа «Большой петли» – 03:22:12. Следом за немецким гонщиком с 30-секундным отставанием финишировали Эрвити Иманол из Movistar Team и Харри Свини из Lotto Soudal – 03:22:43.

Все результаты 12-го этапа.

Лидером личного зачета остался чемпион Tour de France-2020 Тадей Погачар из UAE-Team Emirates, который на пять минут опережает ближайших преследователей – 47:22:43.

Общий зачет после 12-и этапов.

Результаты 11-го этапа «Большой петли».

Олег Шумейко-младший
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Tour de France

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