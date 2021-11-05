Старикова завоевала серебро чемпионата Европы
Украинка вошла в элитный список участниц первого сезона Лиги чемпионов UCI
Елена Старикова будет выступать в дисциплине, в которой завоевала олимпийскую медаль
16:50
Фото: Instagram спортсменки
Украинка Елена Старикова вошла список участниц первого сезона Лиги чемпионов UCI.
Всего в турнире примут участие 36 женщин. Старикова заявлена в дисциплину спринт. В этой разновидности велотрека украинка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр-2020 в Токио.
Первый сезоне Лиги чемпионов предусматривает пять этапов: Испания (6 ноября), Литва (27 ноября), дважды Лондон (3 и 4 декабря) и Израиль (11 декабря).
Вот так выглядит велотрек на Мальорке, где пройдет первый этап:
See you tomorrow in Mallorca #UCITCL #RoadtoUCITCLMallorca #TrackCycling pic.twitter.com/FPL5Vrqc87— UCI Track Champions League (@UCITCL) November 4, 2021
Напомним, недавно Старикова выиграла серебро чемпионата Европы, однако не в спринте, а кейрине.
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