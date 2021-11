Украинка вошла в элитный список участниц первого сезона Лиги чемпионов UCI

Фото: Instagram спортсменки

Украинка Елена Старикова вошла список участниц первого сезона Лиги чемпионов UCI.

Всего в турнире примут участие 36 женщин. Старикова заявлена в дисциплину спринт. В этой разновидности велотрека украинка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр-2020 в Токио.

Первый сезоне Лиги чемпионов предусматривает пять этапов: Испания (6 ноября), Литва (27 ноября), дважды Лондон (3 и 4 декабря) и Израиль (11 декабря).

Вот так выглядит велотрек на Мальорке, где пройдет первый этап:

See you tomorrow in Mallorca #UCITCL #RoadtoUCITCLMallorca #TrackCycling pic.twitter.com/FPL5Vrqc87