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Украинка вошла в элитный список участниц первого сезона Лиги чемпионов UCI

Елена Старикова будет выступать в дисциплине, в которой завоевала олимпийскую медаль
Велоспорт
16:50
Украинка вошла в элитный список участниц первого сезона Лиги чемпионов UCI
Фото: Instagram спортсменки

Украинка Елена Старикова вошла список участниц первого сезона Лиги чемпионов UCI.

Всего в турнире примут участие 36 женщин. Старикова заявлена в дисциплину спринт. В этой разновидности велотрека украинка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр-2020 в Токио.

Первый сезоне Лиги чемпионов предусматривает пять этапов: Испания (6 ноября), Литва (27 ноября), дважды Лондон (3 и 4 декабря) и Израиль (11 декабря).

Вот так выглядит велотрек на Мальорке, где пройдет первый этап:

Напомним, недавно Старикова выиграла серебро чемпионата Европы, однако не в спринте, а кейрине.

Сергей Остапенко
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