Тойнс выиграл восьмой этап Tour de France

Погачар стал лидером общего зачета

Дилан Тойнс / Фото: пресс-служба Tour de France

Бельгийский велогонщик Дилан Тойнс из команды Bahrain Victorious стал победителем восьмого этапа Tour de France. Второе место у Йона Исагирре Инчаусти (Astana), третье – у Майкла Вудса (Israel Start-Up Nation).

Полные результаты восьмого этапа здесь.

Также сменился лидер личного зачета. На первое место поднялся победитель Tour de France-2020 Тадей Погачар, который сместил на вторую позицию Матье ван дер Пула. Третий – Алексей Луценко.

Положение в личном зачете смотрите здесь.

Напомним, пока что самый яркий эпизод Tour de France-2021 – это грандиозный завал на первом этапе.