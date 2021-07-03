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Тойнс выиграл восьмой этап Tour de France

Погачар стал лидером общего зачета
Велоспорт
18:59
Тойнс выиграл восьмой этап Tour de France
Дилан Тойнс / Фото: пресс-служба Tour de France

Бельгийский велогонщик Дилан Тойнс из команды Bahrain Victorious стал победителем восьмого этапа Tour de France. Второе место у Йона Исагирре Инчаусти (Astana), третье – у Майкла Вудса (Israel Start-Up Nation).

Полные результаты восьмого этапа здесь.

Также сменился лидер личного зачета. На первое место поднялся победитель Tour de France-2020 Тадей Погачар, который сместил на вторую позицию Матье ван дер Пула. Третий – Алексей Луценко.

Положение в личном зачете смотрите здесь.

Напомним, пока что самый яркий эпизод Tour de France-2021 – это грандиозный завал на первом этапе.

Сергей Остапенко
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