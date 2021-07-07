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Ван Арт выиграл 11-й этап Tour de France

Погачар остался лидером общего зачета
Велоспорт
21:15
Ван Арт выиграл 11-й этап Tour de France
Воут Ван Арт / Фото: пресс-служба велогонки

Бельгийский гонщик команды Jumbo Visma Воут Ван Арт стал победителем 11-го этапа Tour de France. Второе и третьи места заняли представители Trek Segafredo – Кенни Элиссонда и Бауке Моллему соответственно.

 

Лидером общего зачета остался чемпион Tour de France-2020 Тадей Погачар из команды UAE Emirates.

 

Напомним, ранее Матье Ван дер Пул снялся с Tour de France ради Олимпиады.

Сергей Остапенко
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