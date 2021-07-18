Мохорич выиграл 19-й этап Tour de France
Ван Арт выиграл предпоследнюю гонку Tour de France
Погачар сохранил 5-минутный гандикап от Вингегарда
10:15
Воут ван Арт / Фото: twitter.com/JumboVismaRoad / Pauline Ballet
Завершился 20-й этап Tour de France, который является предпоследним.
Воут ван Арт из Jumbo-Visma первым завершил гонку – 35:53. Следом за ним прибыли велогонщик Deceuninck – Quick-Step Каспер Асгрин и напарник бельгийца по команде Йонас Вингегард – 36:14 и 36:25 соответственно.
Полные результаты 20-го этапа «Большой петли».
Перед последней гонкой лидер личного зачета Тадей Погачар опережает второго Вингегарда на 5 минут 20 секунд – 80:16:59.
Общая классификация после 20-ти этапов.
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