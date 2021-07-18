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Ван Арт выиграл предпоследнюю гонку Tour de France

Погачар сохранил 5-минутный гандикап от Вингегарда
Велоспорт
10:15
Ван Арт выиграл предпоследнюю гонку Tour de France
Воут ван Арт / Фото: twitter.com/JumboVismaRoad / Pauline Ballet

Завершился 20-й этап Tour de France, который является предпоследним.

Воут ван Арт из Jumbo-Visma первым завершил гонку – 35:53. Следом за ним прибыли велогонщик Deceuninck – Quick-Step Каспер Асгрин и напарник бельгийца по команде Йонас Вингегард – 36:14 и 36:25 соответственно.

Полные результаты 20-го этапа «Большой петли».

Перед последней гонкой лидер личного зачета Тадей Погачар опережает второго Вингегарда на 5 минут 20 секунд – 80:16:59.

Общая классификация после 20-ти этапов.

Результаты 19-го этапа Tour de France.

Олег Шумейко-младший
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Tour de France Тадей Погачар

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