Славно повеселился. Австралийского наездника отстранили от Олимпийских игр за употребление кокаина

Положительную допинг-пробу спортсмен сдал еще в июне





Джейми Кермонд / Фото: AP

Члена олимпийской сборной Австралии по конному спорту Джейми Кермонда отстранили от Игр-2020 из-за обнаруженного в его организме кокаина.



Положтельный тест на наркотики Кермонд сдал 26 июня, а 30-го он попал в состав олимпийской сборной Австралии.

В случае, если допинг-проба «Б» наездника также окажется положительной, то он может получить длительную дисквалификацию.

36-летний Кермонд должен был дебютировать на Олимпийских Играх в Токио в конкуре.

Отметим, что олимпийский турнир по конному спорту пройдет с 24 июля по 7 августа.

Как сообщалось, на Олимпийских играх в Токио выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.