На Хардена завели уголовное дело за употребление наркотиков
Славно повеселился. Австралийского наездника отстранили от Олимпийских игр за употребление кокаина
Положительную допинг-пробу спортсмен сдал еще в июне
22 июля 08:34
Джейми Кермонд / Фото: AP
Члена олимпийской сборной Австралии по конному спорту Джейми Кермонда отстранили от Игр-2020 из-за обнаруженного в его организме кокаина.
Положтельный тест на наркотики Кермонд сдал 26 июня, а 30-го он попал в состав олимпийской сборной Австралии.
В случае, если допинг-проба «Б» наездника также окажется положительной, то он может получить длительную дисквалификацию.
36-летний Кермонд должен был дебютировать на Олимпийских Играх в Токио в конкуре.
Отметим, что олимпийский турнир по конному спорту пройдет с 24 июля по 7 августа.
Как сообщалось, на Олимпийских играх в Токио выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.