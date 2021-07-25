Рейзлин проиграл в полуфинале Олимпийских игр
36 лет они шли к этой медали. Как Рейзлин после завоевание олимпийской бронзы обнял отца
Украинец тренируется под руководством отца Дмитрия
25 июля 15:50
Игорь и Дмитрий Рейзлины / Фото: GettyImages
На Олимпийских играх в Токио украинский шпажист Игорь Рейзлин после завоевания бронзовой медали обнял отца Дмитрия, который всю жизнь тренирует его.
Напомним, в бронзовом финале олимпийских игр Рейзлин уверенно выиграл у итальянца Андреа Сантарелли.
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