Гутцайт: «В Токио Харлан будет психологически тяжело»
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, с какими сложностями на Олимпийских играх в Токио столкнется саблистка Ольга Харлан:
«Последние соревнования были тревожными, потому что международных соревнований не было год. Ольге Харлан было очень сложно.
Харлан на Олимпиаде будет особенно тяжело, потому что это четвертые Игры для нее, она уже является чемпионкой. Из-за этого ей психологически будет сложно, но она очень сильная спортсменка, патриотка нашей страны.
Ольга была в Италии на подготовке, сейчас она в Казахстане, а потом летит в Токио.
Для всех фехтовальщиков этот сезон был непростым, но они готовятся к борьбе за медали».
Харлан имеет золото ОИ-2008 в командной сабле, однако в Токио Ольге придется выступать только в индивидуальной дисциплине. Помимо этого на ее счету еще три олимпийские медали: в Лондоне-2012 она взяла бронзу в сабле, а в Рио-2016 – бронзу (сабля) и серебро (командная сабля).
Недавно спортсменка призналась, что в Токио настраивается на золотую медаль.
Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.
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