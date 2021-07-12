Гутцайт: «В Токио Харлан будет психологически тяжело»

Вадим Гутцайт / Фото: facebook.com/vgytzait

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, с какими сложностями на Олимпийских играх в Токио столкнется саблистка Ольга Харлан:

Харлан на Олимпиаде будет особенно тяжело, потому что это четвертые Игры для нее, она уже является чемпионкой. Из-за этого ей психологически будет сложно, но она очень сильная спортсменка, патриотка нашей страны.

Ольга была в Италии на подготовке, сейчас она в Казахстане, а потом летит в Токио.

Для всех фехтовальщиков этот сезон был непростым, но они готовятся к борьбе за медали».