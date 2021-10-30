Харлан: «На соревнования я настраиваюсь еще за 10 дней до их начала»
Харлан рассказала, планирует ли переезжать из Украины в Италию к своему парню
Фехтовальщица встречается Луиджи Самеле
30 октября 18:24
Фото: Instagram Харлан
Титулованная фехтовальщика Ольга Харлан рассказала, что не планирует переезжать из Украины в Италию к своему парню Луиджи Самеле:
«Украина – мой дом, и я планирую оставаться здесь. Да, я хочу проводить больше времени с Луиджи, поэтому часто летаю в Италию. В Украине же вся моя семья, друзья, поэтому будет очень трудно покинуть родные места».
Накануне Харлан вместе с Самеле приняла участие в фотосессии для известного глянцевого журнала.
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