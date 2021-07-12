Гутцайт: «В Токио Харлан будет психологически тяжело»
Харлан: «Я лучшая в мире благодаря своему упрямству»
Иногда украинская саблистка готова даже пойти против тренерских установок
20:40
Ольга Харлан / Фото: Facebook спортсменки
Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о черте, которая помогла ей добиться столь значительных результатов в спорте:
«Почему я лучшая в мире? Наверное, благодаря своему упрямству. Я упрямая очень сильно. И в жизни, и в спорте. Я не отдам своего, я сделаю все возможное, чтобы выиграть, даже если это противоречит всем тренерским установкам».
На счету Харлан 4 олимпийские медали, 6 золотых наград чемпионатов мира, 8 побед на чемпионатах Европы и победа на Европейских играх.
Олимпийские игры в Токио станут уже пятыми в карьере Харлан.
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