«Хочу пожить жизнь без сабли». Харлан взяла перерыв в карьере

Ольга Харлан / Фото: instagram.com/olgakharlan

Титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан в Instagram прокомментировала свое поражение на Олимпийских играх и взяла перерыв в карьере.



Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать сколько дней осталось до Олимпиады. Устала…

Я никогда не была так откровенна в социальных сетях. Просто понимаю, что будет много вопросов. Так что может моим маленьким откровением их будет меньше.

Я безумно благодарна каждому тренеру, который проделал колоссальную работу со мной. Спасибо вам Олег Валерьевич Штурбабин, Юрий Владимирович Марченко за все эти годы проведённые вместе! Андрей Борисович Колосов, спасибо Вам за то, что вы есть в моей жизни. Вы уникальный! Таких как вы больше нет.

Вадим Маркович, вы всегда верите в меня… не прекращайте. Спасибо Национальной федерации фехтования за то, что сделали все возможное, чтобы эта подготовка вообще состоялась. Всем вам огромное спасибо! И спасибо тем, кто рядом не смотря ни на что. Всех люблю.

Скоро буду дома».