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«Хочу пожить жизнь без сабли». Харлан взяла перерыв в карьере

Украинка призналась, что эмоции стали причиной ее поражение на Олимпийских играх

Olympics Токио-2020
08:37
«Хочу пожить жизнь без сабли». Харлан взяла перерыв в карьере Тема дня
Ольга Харлан / Фото: instagram.com/olgakharlan

Титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан в Instagram прокомментировала свое поражение на Олимпийских играх и взяла перерыв в карьере.

«Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями… Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной… «Смогу ли я заработать медаль?» , «А мне же так она НУЖНА!» «Оля, ты должна привезти ЗОЛОТУЮ медаль!», «Оля, ты сама сильная и выиграешь золото в Токио», – слышала я и не один десяток раз. Раньше все пропускала мимо ушей, сейчас все по-другому. Полтора года без соревновательной практики – видимо повлияло на меня. Для того, чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день.

Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать сколько дней осталось до Олимпиады. Устала…

Я никогда не была так откровенна в социальных сетях. Просто понимаю, что будет много вопросов. Так что может моим маленьким откровением их будет меньше.

Я безумно благодарна каждому тренеру, который проделал колоссальную работу со мной. Спасибо вам Олег Валерьевич Штурбабин, Юрий Владимирович Марченко за все эти годы проведённые вместе! Андрей Борисович Колосов, спасибо Вам за то, что вы есть в моей жизни. Вы уникальный! Таких как вы больше нет.

Вадим Маркович, вы всегда верите в меня… не прекращайте. Спасибо Национальной федерации фехтования за то, что сделали все возможное, чтобы эта подготовка вообще состоялась. Всем вам огромное спасибо! И спасибо тем, кто рядом не смотря ни на что. Всех люблю.

Скоро буду дома».


Напомним, Харлан проиграла в Токио-2020 уже в первой схватке. Ранее украинка завоевывала бронзовые медали в индивидуальной сабле на Олимпийских играх в 2012-м и 2016-м годах.

Карен Агабекян
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Ольга Харлан сборная Украины (фехтование)

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