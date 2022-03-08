Харлан из-за войны вывезла из Украины сестру и племянника
«Мы не никогда не простим и не забудем». «русский мир» уничтожил огромный спорткомплекс в Харькове
Харлан назвала «Унифехт» красивейшим залом в Украине
08 марта 20:27
Фото: НПУ
Очередной авиаудар российских оккупантов забрал у жителей Харькова спорткомплекс ХНУ им. Каразина «Унифехт». О потере в своем Instagram высказалась олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая, как и все фехтовальщики, соревновалась в «Унифехте», когда он еще был цел:
Это фехтовальный зал «Унифехт» в Харькове после российской атаки… Каждый украинский фехтовальщик был здесь. Это самый красивый зал в Украине. И теперь он разрушен. Мы все отстроим обратно, но мы никогда не забудем и никогда не простим.
Также российские террористы разбомбили единственный в Харькове олимпийский бассейн.
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