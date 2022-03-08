Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 4
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 10) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Севилья - Вест Хэм -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Брага - Монако -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Байер -:- Запланирован
22:00 Барселона - Галатасарай -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 59) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
22:15 Марта Костюк - Марина Заневска -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Сент-Этьен -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Сент-Луис Блюз - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
18:20
Баскетбол. Лига чемпионов. Леново Тенерифе - Прометей

«Мы не никогда не простим и не забудем». «русский мир» уничтожил огромный спорткомплекс в Харькове

Харлан назвала «Унифехт» красивейшим залом в Украине
Фехтование
08 марта 20:27
«Мы не никогда не простим и не забудем». «русский мир» уничтожил огромный спорткомплекс в Харькове
Фото: НПУ

Очередной авиаудар российских оккупантов забрал у жителей Харькова спорткомплекс ХНУ им. Каразина «Унифехт». О потере в своем Instagram высказалась олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая, как и все фехтовальщики, соревновалась в «Унифехте», когда он еще был цел:

Это фехтовальный зал «Унифехт» в Харькове после российской атаки… Каждый украинский фехтовальщик был здесь. Это самый красивый зал в Украине. И теперь он разрушен. Мы все отстроим обратно, но мы никогда не забудем и никогда не простим.

Также российские террористы разбомбили единственный в Харькове олимпийский бассейн.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ольга Харлан

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Район, где сейчас мои родные». Харлан показала обстрел Николаева
«Район, где сейчас мои родные». Харлан показала обстрел Николаева
Фехтование
09 марта 22:02
Харлан из-за войны вывезла из Украины сестру и племянника
Харлан из-за войны вывезла из Украины сестру и племянника
Фехтование
07 марта 11:56
Харлан о нападении россии: «Одиннадцатый день в аду»
Харлан о нападении россии: «Одиннадцатый день в аду»
Фехтование
06 марта 11:05
Харлан: «Каждое утро начинается с того, что я спрашиваю у близких тихо ли у них, и не обстреляли ли у*бки моих знакомых»
Харлан: «Каждое утро начинается с того, что я спрашиваю у близких тихо ли у них, и не обстреляли ли у*бки моих знакомых»
Фехтование
02 марта 18:28
«Заканчивайте писать х**ню!» Харлан показала россиянам обстрел Харькова
«Заканчивайте писать х**ню!» Харлан показала россиянам обстрел Харькова
Фехтование
01 марта 08:33
1
Украинские спортсмены обратились в МОК с просьбой отстранить россию и беларусь от Паралимпиады-2022
Украинские спортсмены обратились в МОК с просьбой отстранить россию и беларусь от Паралимпиады-2022
Другие
28 февраля 20:04
1

Новости: Фехтование

«Район, где сейчас мои родные». Харлан показала обстрел Николаева
«Район, где сейчас мои родные». Харлан показала обстрел Николаева
09 марта 22:02
«Мы не никогда не простим и не забудем». «русский мир» уничтожил огромный спорткомплекс в Харькове
«Мы не никогда не простим и не забудем». «русский мир» уничтожил огромный спорткомплекс в Харькове
08 марта 20:27
Харлан из-за войны вывезла из Украины сестру и племянника
Харлан из-за войны вывезла из Украины сестру и племянника
07 марта 11:56
Харлан о нападении россии: «Одиннадцатый день в аду»
Харлан о нападении россии: «Одиннадцатый день в аду»
06 марта 11:05
Харлан: «Каждое утро начинается с того, что я спрашиваю у близких тихо ли у них, и не обстреляли ли у*бки моих знакомых»
Харлан: «Каждое утро начинается с того, что я спрашиваю у близких тихо ли у них, и не обстреляли ли у*бки моих знакомых»
02 марта 18:28
«Заканчивайте писать х**ню!» Харлан показала россиянам обстрел Харькова
«Заканчивайте писать х**ню!» Харлан показала россиянам обстрел Харькова
01 марта 08:33
Украинцы отказались фехтовать со сборной россии на Кубке мира и призвали остановить войну
Украинцы отказались фехтовать со сборной россии на Кубке мира и призвали остановить войну
27 февраля 15:57
Харлан: «Я хочу сказать только одно – отъеби**сь от Украины»
Харлан: «Я хочу сказать только одно – отъеби**сь от Украины»
24 февраля 14:53
Харлан: «Я хочу мира и светлого неба над головой моей семьи и всего украинского народа»
Харлан: «Я хочу мира и светлого неба над головой моей семьи и всего украинского народа»
22 февраля 21:22
Все новости

Популярные новости

Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Теннис
08 марта 17:00
5
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 19:16
Беленюк предложил пропутинскому двукратному олимпийскому чемпиону сесть в танк и приехать в Украину: «Мы тебя встретим»
Беленюк предложил пропутинскому двукратному олимпийскому чемпиону сесть в танк и приехать в Украину: «Мы тебя встретим»
Борьба
03 марта 15:14
1
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Бокс Профессиональный бокс
04 марта 11:32
5
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 18:04
Все дальше от Бубки. Дюплантис установил новый мировой рекорд
Все дальше от Бубки. Дюплантис установил новый мировой рекорд
Легкая атлетика
08 марта 07:59
Все новости