Неожиданное фиаско. Харлан проиграла в первой схватке на Олимпийских играх

Ольга не смогла провести третьи Игры подряд с медалью в индивидуальной сабле





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Ольга Харлан / Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио начался турнир по сабле у женщин, где на стадии 1/16 финала проиграла первый номер мирового рейтинга украинка Ольга Харлан.



Украинка уступила китаянке Ян Хенъюй со счетом 12:15.

Харлан начала схватку лучше соперницы и уже в первом периоде получила преимущество в четыре удара, но затем оппонентка выровняла ход матча и вышла вперед. В концовке Ольга снова имела преимущество, хоть и шаткое, всего в один бал. Но и его украинка упустила, пропустив пять ударов оппонентки.

Отметим, что Харлан ранее завоевывала бронзовые медали в индивидуальной сабле на Олимпийских играх в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Также у Ольги есть золото Пекина-2008 и серебро Рио-де-Жанейро-2016 в командной сабле, но на Токио-2020 украинская команда не попала.

Напомним, Харлан была среди главных претенденток на олимпийские медали в Токио.