Зеленский поздравил Рейзлина с бронзой Токио-2020
Рейзлин: «Хочу помочь ребятам подняться на пьедестал на командных соревнованиях»
Украинский шпажист дал комментарий после завоевания исторической медали
25 июля 17:52
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Игорь Рейзлин / Фото: Getty Images
Шпажист Игорь Рейзлин дал комментарий после завоевания бронзы на Олимпиаде-2020, которая стала первой наградой в фехтовании на шпаге на Играх:
Каждый спортсмен едет на соревнования с желанием завоевать медаль. Но не скажу, что я ожидал попасть в четверку и стать призером. После поражения в полуфинале, конечно, очень расстроился, но сумел собраться и настроить себя на то, что необходимо продолжать борьбу.
Сейчас не могу описать свои эмоции, поскольку до конца еще не осознаю этого достижения. Впереди командные соревнования. Я хочу завоевать еще одну медаль и помочь нашим ребятам подняться на пьедестал Олимпиады.
Хочу посвятить олимпийскую медаль своей семье – отцу и тренеру Дмитрию Рейзлину, маме, жене и своим детям, которые являются самыми преданными болельщиками, также очень благодарен всем украинцам, поддержка которых чувствуется и на спортивных аренах в столице Японии.
36 лет они шли к этой медали. Как Рейзлин после завоевание олимпийской бронзы обнял отца.