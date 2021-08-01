Рейзлин: «Пытался отстоять на одной ноге, даже бой удалось выиграть»
Рейзлин: «Олимпиада – это самые тяжелые спортивные соревнования в жизни»
Бронзовый призер Олимпиады поделился эмоциями после выступления в Токио
13:00
Игорь Рейзлин / фото - Reuters
Бронзовый призер Олимпийских Игр-2020 в фехтовании Игорь Рейзлин поделился эмоциями после выступления в Токио.
«Мама мне говорила – фехтуй как обычные соревнования. Ты можешь выигрывать этапы Кубка мира? Вот и фехтуй как на этапе Кубка мира.
Ну конечно пытался прислушиваться, но это не так. Это не обычный этап Кубка мира. Это не чемпионат мира, не чемпионат Европы. Это самые тяжелые спортивные соревнования в жизни».
Игорь Рейзлин признался, что выступал в командной шпаге с травмой.
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