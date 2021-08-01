Рейзлин: «Олимпиада – это самые тяжелые спортивные соревнования в жизни»

Игорь Рейзлин / фото - Reuters

Бронзовый призер Олимпийских Игр-2020 в фехтовании Игорь Рейзлин поделился эмоциями после выступления в Токио.

Ну конечно пытался прислушиваться, но это не так. Это не обычный этап Кубка мира. Это не чемпионат мира, не чемпионат Европы. Это самые тяжелые спортивные соревнования в жизни».