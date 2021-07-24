Сунь Ивень принесла Китаю третье золото ОИ-2020
Силадьи победил бойфренда Харлан и стал трехкратным олимпийским чемпионом в индивидуальной сабле
Первая медаль для сборной Венгрии
24 июля 15:39
Фото: twitter.com/FIE_fencing
Венгерский фехтовальщик Арон Силадьи выиграл олимпийский турнир Токио-2020 в индивидуальной сабле.
В финальной схватке 31-летний Силадьи уверенно победил представителя Италии Луиджи Семелу (15:7), который является парнем украинской фехтовальщицы Ольги Харлан. Бронзовым призером стал кореец Ким Джон Хван.
Таким образом теперь Силадьи – трехкратный олимпийский чемпион. Ранее он брал золото в индивидуальной сабле в Лондоне-2012 и Рио-2016. Эта медаль стала первой для Венгрии на Олимпийских играх-2020.
Напомним, в женской индивидуальной шпаге победила китаянка.