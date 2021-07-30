Украинцы уступили чемпионам Рио-2016 в последнем поединке на Играх в Токио

Наша команда по фехтованию на шпагах стала шестой на Олимпиаде-2020

Фото: Getty Images Команда Украины по фехтованию на шпагах завершила выступление на Олимпийских играх-2020.

В первом после поражения в 1/4 финала украинцы одолели вторых сеянных турнира Италию (45:39). В борьбе за пятое место Игр в Токио, Япония, наши шпажисты уступили первым сеянным и чемпионам Рио-2016 команде Франции с тем же счетом (39:45). Напомним, что шпажист Игорь Рейзлин завоевал бронзу Токио-2020.

Олег Шумейко-младший