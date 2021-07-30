Никишин: «Грустно, когда выходишь фехтовать на дорожку и видишь пустые трибуны»
Украинцы в четвертьфинале командной шпаги проиграли фаворитам Игр-2020
За 5-е место «сине-желтые» поборются с французами
08:02
Богдан Никишин / фото - Getty Images
В Токио, Япония состоялись первые раунды командного турнира по фехтованию на шпагах в рамках Олимпийских игр-2020.
Сборная Украины в четвертьфинальной схватке без шансов проиграли команде Китая со счетом 35:45.
Украинцам еще предстоит схватка за 5-е место, в которой им будет противостоять французы, которые проиграли команде Швейцарии.
Напомним, что Игорь Рейзлин ранее завоевали дебютную медаль на Олимпиаде.
Комментарии 1