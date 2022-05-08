Харлан подвела итоги первого выступления после начала полномасштабной войны
Збірна України на етапі Кубку світу в Тунісі дійшла до 1/8 фіналу
Українки поступилися фіналісткам турніру
19:06
Фото: Національна федерація фехтування України
У Хаммаметі (Туніс) на етапі Кубка світу з фехтування жіноча команда України у складі Ольги Харлан, Юлії Бакастової та Олени Кравацької припинила виступи на стадії 1/8 фіналу.
Українська команда в 1/16 фіналу здолала Гонконг (45:39), а у наступному раунді поступилася фіналісту турніру Японії (39:45).Нагадаємо, раніше у Хаммаметі в рамках етапу Кубкасвіту проходили індивідуальні змагання саблісток, де Харлан дійшла до 1/8
фіналу.