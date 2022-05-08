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Збірна України на етапі Кубку світу в Тунісі дійшла до 1/8 фіналу

Українки поступилися фіналісткам турніру
Фехтование
19:06
Збірна України на етапі Кубку світу в Тунісі дійшла до 1/8 фіналу
Фото: Національна федерація фехтування України

У Хаммаметі (Туніс) на етапі Кубка світу з фехтування жіноча команда України у складі Ольги Харлан, Юлії Бакастової та Олени Кравацької припинила виступи на стадії 1/8 фіналу.

Українська команда в 1/16 фіналу здолала Гонконг (45:39), а у наступному раунді поступилася фіналісту турніру Японії (39:45).

Нагадаємо, раніше у Хаммаметі в рамках етапу Кубкасвіту проходили індивідуальні змагання саблісток, де Харлан дійшла до 1/8
фіналу.
Карен Агабекян
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Ольга Харлан сборная Украины (фехтование)

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