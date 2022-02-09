Россияне не вышли на тренировку после сообщения о проблемах с допинг-тестом в команде
Агент сообщил, что у одного из фигуристов сборной России обнаружили допинг, а не наркотики
Организаторы ОИ-2022 пока не оглашают имя фигуриста
13:48
Россиянин Марк Кондратюк / Фото: Чемпионат
Спортивный агент Андрей Митьков заявил в Телеграм, со ссылкой на свои источники, что у одного из фигуристов сборной России обнаружили допинг.
«Все-таки допинг».
Ранее Митьков отмечал, что проблема может быть не в допинге, а в обнаруженных наркотиках.
Напомним, ранее появилась информация, что награждение за командные соревнования в фигурном катании перенесли из-за допинг-теста одного из россиян.
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