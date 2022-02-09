Агент сообщил, что у одного из фигуристов сборной России обнаружили допинг, а не наркотики

Организаторы ОИ-2022 пока не оглашают имя фигуриста

Россиянин Марк Кондратюк / Фото: Чемпионат Спортивный агент Андрей Митьков заявил в Телеграм, со ссылкой на свои источники, что у одного из фигуристов сборной России обнаружили допинг.

«Все-таки допинг». Ранее Митьков отмечал, что проблема может быть не в допинге, а в обнаруженных наркотиках. Напомним, ранее появилась информация, что награждение за командные соревнования в фигурном катании перенесли из-за допинг-теста одного из россиян.



Карен Агабекян