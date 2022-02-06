Украина на последнем месте. Сборная по фигурному катанию досрочно завершила командный турнир
Наставница украинской фигуристки: «В индивидуальном первенстве Олимпиады-2022 Шаботова откатает свою самую сложную программу»
Амирханова считает, что Анастасия заслужила оценки повыше
15:46
Фото: НОК Украины
Тренер фигуристки Анастасии Шаботовой Марина Амирханова
подвела итоги выступления подопечной в рамках командного первенства Олимпийских игр-2022:
Выступление было хорошее. Элементы выполнены достаточно качественно. Судьи поставили более низкие оценки, чем мы ожидали. Может, ей не хватило презентации, убедительности. Безусловно, дебют удался, но опыта не хватило.
По болезни Настя пропустила чемпионат Европы, из-за своего юного возраста - в прошлом году еще не могла стартовать на взрослых соревнованиях. Однако в Пекине она себя очень хорошо показала. Следует отметить также, что сегодня она откатала не самую сложную программу. Это мы планируем сделать уже в индивидуальном первенстве.
Напомним, что Украина стала последней, выступая в неполном составе.