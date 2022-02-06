Наставница украинской фигуристки: «В индивидуальном первенстве Олимпиады-2022 Шаботова откатает свою самую сложную программу»

Фото: НОК Украины

Тренер фигуристки Анастасии Шаботовой Марина Амирханова подвела итоги выступления подопечной в рамках командного первенства Олимпийских игр-2022:



По болезни Настя пропустила чемпионат Европы, из-за своего юного возраста - в прошлом году еще не могла стартовать на взрослых соревнованиях. Однако в Пекине она себя очень хорошо показала. Следует отметить также, что сегодня она откатала не самую сложную программу. Это мы планируем сделать уже в индивидуальном первенстве.