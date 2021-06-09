Церемония награждения УХЛ «Звезды хоккейного года». Видео трансляция
Около 80 фигуристов выступили на арене в Мариуполе
Дети показали сольные и групповые номера
08:49
ФОТО - mrpl.city
На ледовой арене Mariupol Ice Center в Мариуполе продемонстрировали свои таланты ученики местной школы фигурного катания.
В выступлении приняли участие около 80 детей, которые показали сольные и групповые номера. Организаторы рассказали, что всего около 500 человек посещают школу фигурного катания в городе.
Также на льду проходит «Кубок Азовского моря» среди женщин. Трансляции матчей смотрите на XSPORT.
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