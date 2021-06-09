Около 80 фигуристов выступили на арене в Мариуполе

Дети показали сольные и групповые номера

ФОТО - mrpl.city

На ледовой арене Mariupol Ice Center в Мариуполе продемонстрировали свои таланты ученики местной школы фигурного катания.

В выступлении приняли участие около 80 детей, которые показали сольные и групповые номера. Организаторы рассказали, что всего около 500 человек посещают школу фигурного катания в городе.

Также на льду проходит «Кубок Азовского моря» среди женщин. Трансляции матчей смотрите на XSPORT.