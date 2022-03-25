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Представительницу олимпийской сборной Украины Шаботову исключили за поддержку вторжения в Украину

Уроженка Москвы лайкнула пост Плющенко о «спецоперации»
Фигурное катание
25 марта 18:43
Представительницу олимпийской сборной Украины Шаботову исключили за поддержку вторжения в Украину
Фото: НОК Украины

Фигуристка сборной Украины Анастасия Шаботова исключена из национальной команды, сообщает пресс-служба Украинской федерации фигурного катания.

Накануне чемпионата мира Шаботова снялась с соревнований. Несколькими днями ранее разгорелся скандал в связи с тем, что Анастасия в соцсетях лайкнула пост Евгения Плющенко, в которым бывший спортсмен оправдывал агрессию владимира путина на территории нашей страны.

Элина Свитолина называет последний месяц худшим периодом своей жизни.

Олег Шумейко-младший
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Анастасия Шаботова

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