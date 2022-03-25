Свитолина – о нападении россии: «Худший период моей жизни – первую неделю я каждую ночь просыпалась от кошмаров»
Представительницу олимпийской сборной Украины Шаботову исключили за поддержку вторжения в Украину
Уроженка Москвы лайкнула пост Плющенко о «спецоперации»
25 марта 18:43
Фото: НОК Украины
Фигуристка сборной Украины Анастасия Шаботова исключена из национальной команды, сообщает пресс-служба Украинской федерации фигурного катания.
Накануне чемпионата мира Шаботова снялась с соревнований. Несколькими днями ранее разгорелся скандал в связи с тем, что Анастасия в соцсетях лайкнула пост Евгения Плющенко, в которым бывший спортсмен оправдывал агрессию владимира путина на территории нашей страны.
Элина Свитолина называет последний месяц худшим периодом своей жизни.