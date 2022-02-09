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Тема дняРоссияне вновь попались на допинге? Почему их отказались награждать золотом Олимпиады
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Россияне вновь попались на допинге? Почему их отказались награждать золотом Олимпиады

Официальной информации все еще нет
Olympics Пекин-2022
15:37
Россияне вновь попались на допинге? Почему их отказались награждать золотом Олимпиады
Радость россиян после завоевания золота в командных соревнованиях / Фото - Валерий Шарифулин / ТАСС

В Пекине взорвалась настоящая информационная бомба. Призеры командных соревнований в фигурном катании определились еще 7 февраля. Но церемония их награждения не прошла до сих пор.

Изначально в СМИ (российских) заявлялось, что проблема состояла в положительном тесте на коронавирус у одного из членов сборной США – у Винсента Чжоу. Поскольку другие американцы пребывали с ним в тесном контакте, за два часа до начала церемонии было принято решение ее перенести.

Но позже авторитетное (как бы представители одной страны с этим не спорили) издание InsideTheGames написало о проблемах с допинг-тестом у одного из членов команды ОКР (не стоит забывать, что россияне выступают в Пекине без флага). С допинг-тестом, что важно, сданным еще до начала Игр.

«Ситуация возникла вчера на коротком уведомлении. Она требует консультации с Международным олимпийским комитетом».

Это реакция Международного союза конькобежцев. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс подтвердил, что проблема существует:

«Так как это может иметь юридические последствия, я не могу это комментировать на данной стадии. Но проблема существует. Надеюсь, немного позже я смогу сказать больше».

Золото в команднике ОКР принесли Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).

В этом контексте интересно, что Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов после победы пропускали тренировки в Пекине.

Многие концентрируют внимание на 15-летней Валиевой, которая выиграла и короткую, и произвольную программы (и поразила мир). Но американская журналистка Кристин Бреннан удивлена от того, что также не тренируется Марк Кондратюк, ведь ему завтра выступать в произвольной программе. Другие фигуристы, действительно, могут отдохнуть – их старты запланированы на позднее.

UPD: источники InsideTheGames сообщают, что это все же Валиева.

Выступление Валиевой в произвольной программе командных соревнований:

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России ситуацию комментировать отказался, врач сборной России по фигурному катанию – ответил, что их не ставят в известность и положил трубку. Президент Олимпийского комитета России тоже не стал отвечать на вопросы, касательно дела по допингу.

Стоит ли уточнять, что фигуристы, которые все же принимали участие в тренировках, тоже избегали общения с журналистами?

Впрочем, это не значит, что никаких комментариев нет. Попросту их дают люди, чьи слова никоим образом не могут повлиять на рассмотрение дела. В частности, депутаты РФ.

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина, к примеру, ждет более конкретной информации, но уже, такое ощущение, готова к худшему:

«Обидно, что некоторые спортсмены и тренеры идут на это, подставляя страну».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, в свою очередь, отказывается верить в то, что их фигуристы в чем-либо виновны:

«Не представляю, кто это может быть. Я в это не верю. Это очередной наброс на Россию! У нас все чисто. По-другому у нас быть не может! Это катаются дети, какие у них допинг-пробы? Смешно!»

А вот комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что кто-то из фигуристок (!) сдал сомнительный тест на наркотики.

В этом контексте много слов о марихуане. Впрочем, Telegram-канал «АРЕНА @ незыгарь» утверждает, что она здесь ни при чем. Насколько это качественный источник неясно. Но спортивный агент Артем Митьков подтверждает, что проблема не в наркотиках, а в допинге.

И пока Международный союз конькобежцев (ISU) продолжает юридические консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК), российский спортивный юрист Артем Пацев уверен – лишать медали никто не имеет права:

«Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования. Если речь идет о пробе до Олимпиады, как в нашем случае, то автоматическое аннулирование уже не подпадает под данный случай. А дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить».

В общем, ситуация остается запутанной. И от отсутствия официальной информации легче в ней разобраться не становиться. Слухи, домыслы, обвинения – это не то, чему можно доверять. Но, как гласит поговорка, дыма без огня не бывает. И если уж россияне вновь поймаются на допинге…

Стоит ли напоминать, что это уже их третья Олимпиада без флага? Кажется, столько раз наступать на одни и те же грабли невозможно.

Сергей Лукьяненко
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