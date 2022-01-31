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Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Фигуристка до 2019 года выступала за Россию
15:58
Анастасия Шаботова / фото - Facebook
Украинская фигуристка Анастасия Шаботова отказалась общаться с российскими журналистами во время тренировки перед Олимпийскими играми в Пекине.
По информации российских СМИ, они поддерживали Шаботову во время тренировки, но на просьбу о комментарии она ответила: «Нет, извините».
Шаботова родилась в Москве и до июля 2019 года выступала за Россию, а затем сменила спортивное гражданство на украинское.
Напомним, организаторы олимпийского турнира по фигурному катанию во время командного турнира посадят сборные Украины и ОКР (России) в соседние боксы.
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