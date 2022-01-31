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Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними

Фигуристка до 2019 года выступала за Россию
Olympics Пекин-2022
15:58
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Анастасия Шаботова / фото - Facebook

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова отказалась общаться с российскими журналистами во время тренировки перед Олимпийскими играми в Пекине.

По информации российских СМИ, они поддерживали Шаботову во время тренировки, но на просьбу о комментарии она ответила: «Нет, извините».

Шаботова родилась в Москве и до июля 2019 года выступала за Россию, а затем сменила спортивное гражданство на украинское.

Напомним, организаторы олимпийского турнира по фигурному катанию во время командного турнира посадят сборные Украины и ОКР (России) в соседние боксы.

Источник: sport-express.ru Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Анастасия Шаботова

Комментарии 1

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31 января 2022г. 16:19
Получается Шаботова предала свою родину? она предатель/ у нас что все фигуристки закончились что некого отправить кроме перебежчиков *TIRED*
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