Шмуратко: «12 место – не тот результат, на который я ожидал после короткой программы»

Украинец Иван Шмуратко прокомментировал 12 место на чемпионате Европы по фигурному катанию.

После короткой программы 20-летний спортсмен был восьмым:

Скоро очень важные соревнования для всего мира спорта, и не только (Олимпийские игры в Пекине). Расстраиваться не время. Вообще, если и можно расстраиваться, то немного.

Каждый старт важен. Тем более, это чемпионат Европы. Мы боремся за высокие места, и нужно делать все.

Мне нужно принять эту информацию, проанализировать, что пошло не так и делать все для того, чтобы шло так, выровнять все на тренировках. Такие прокаты, тем более с облегченным набором прыжков, я себе не позволю. Эти прыжки я делаю по щелчку пальцев. Я не могу выходить и допускать так много ошибок. От того и программа не так воспринимается.

Как мне говорил Лоренцо (Магри) на одной из первых тренировок, когда я приехал (в Энью): что случилось, то случилось. Ты можешь это изменить здесь и сейчас: просто поезжай программу дальше. Еду дальше и максимально все, что произошло, из головы выбрасываю и просто продолжаю делать свое дело.

Конечно, 12 место – это не то, чего я ожидал после короткой программы. Моя цель: наконец-то ехать на соревнование вдвоем. Теперь на чемпионатах Европы еще минимум два года ждать двух квот (следующий ЧЕ с возможностью заработать квоты будет в 2024-м).

Процесс идет, и я уже хочу его улучшать и не давать чему-либо (влиять на то), чтобы так выступать перед публикой, которая приехала поддержать из Киева, со всей Украины, со всего мира. Я знаю, насколько это сложно».

Я не буду останавливаться. Мы работаем дальше над тем, чтобы показывать максимальные результаты не только для себя, но и для мира».