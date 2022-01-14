Шмуратко не попал в топ-10 чемпионата Европы по фигурному катанию
В Таллине, Эстония, проходит чемпионат Европы по фигурному катанию
В мужском одиночном катании завершилась произвольная программа, по итогам которой единственный представитель Украины Иван Шмуратко занял 12-е место.
После короткой программы Шмуратко был на восьмом месте.
Чемпионат Европы. Одиночное катание. Мужчины. Итоговый результат:
1. Марк Кондратюк (Россия) – 286,56
2. Даниэль Грассль (Италия) – 278,48
3. Денис Васильев (Латвия) – 272,08
4. Андрей Мозалев (Россия) – 265,69
5. Евгений Семененко (Россия) – 260,00
6. Морис Квителашвили (Грузия) – 253,91
7. Кевин Аймо (Франция) – 252,21
8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 244,70
9. Габриэле Франгипани (Италия) – 238,95
10. Михал Бржезина (Чехия) – 238,38
11. Лукас Бричги (Швейцария) – 218,91
12. Иван Шмуратко (Украина) – 214,57
13. Никита Старостин (Германия) – 214,408
14. Арлет Леванди (Эстония) – 208,52
Напомним, украинская спортивная пара на чемпионате Европы заняла 15-е место.