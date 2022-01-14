Украинец Шмуратко с восьмым результатом квалифицировался в произвольную программу чемпионата Европы
Украинская спортивная пара заняла 15-е место на чемпионате Европы
София Голиченко и Артем Даренский – действующие чемпионы Украины
14 января 15:47
В Таллине, Эстония, проходит чемпионат Европы по фигурному катанию.
13 января соревновались спортивные пары. Украинцы София Голиченко и Артем Даренский заняли 15-е место. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 147.61 баллов.
Чемпионами Европы стали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239.82).
Напомним, Голиченко и Даренский – действующие чемпионы Украины.
Сегодня, 14 января, на ЧЕ пройдут соревнования в мужском одиночном катании (произвольная программа), где Украину представит Иван Шмуратко.