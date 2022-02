Трехкратный чемпион мира Чен на Олимпиаде-2022 установил мировой рекорд

Фото: Getty Images

Трехкратный чемпион мира в одиночном фигурном катании Нейтан Чен установил мировой рекорд в короткой программе Олимпийских игр-2022.



Американец за свой прокат получил 113,97 баллов, превзойдя достижение двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю (111,82).

Incredible! 113.97



Nathan Chen sets a new world record in the men’s #FigureSkating short program at #Beijing2022#StrongerTogether | @TeamUSA | @USFigureSkating | @nathanwchen pic.twitter.com/H15biKaAhf