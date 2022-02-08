Украинец Шмуратко после перенесенного коронавируса вышел в произвольную программу Олимпиады-2022
Трехкратный чемпион мира Чен на Олимпиаде-2022 установил мировой рекорд
За прокат американец получил почти 114 баллов
10:01
Фото: Getty Images
Трехкратный чемпион мира в одиночном фигурном катании Нейтан Чен установил мировой рекорд в короткой программе Олимпийских игр-2022.
Американец за свой прокат получил 113,97 баллов, превзойдя достижение двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю (111,82).
Incredible! 113.97— Olympics (@Olympics) February 8, 2022
Nathan Chen sets a new world record in the men’s #FigureSkating short program at #Beijing2022#StrongerTogether | @TeamUSA | @USFigureSkating | @nathanwchen pic.twitter.com/H15biKaAhf
Напомним, что украинец Иван Шмуратко прошел в произвольную программу после перенесенного коронавируса.
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