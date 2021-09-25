Украина добыла третью лицензию на зимние ОИ-2022 в фигурном катании

Анастасия Шаботова удачно выступила на соревнованиях Nebelhorn Trophy

Фото: figureskatings.com

15-летняя Анастасия Шаботова завоевала лицензию на зимние Олимпийские игр-2022 в фигурном катании.

Украинка заняла пятое место на турнире Nebelhorn Trophy – последние соревнования, на которых разыгрывались путевки в Токио.

Выступление Шаботовой в короткой программе:

Выступление Шаботовой в произвольной программе:

Лицензия Шаботовой не является именной, поэтому в Пекин вместо нее может поехать другая фигуристка. К примеру, на летние Олимпийские игр-2020 в художественной гимнастике одну из лицензий для Украины завоевала Владислава Никольченко, однако в Токио она не поехала.

В Пекине Украина будет представлена в трех видах программы: женском и мужском фигурном катании, а также – в танцах.

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