Украина добыла третью лицензию на зимние ОИ-2022 в фигурном катании
15-летняя Анастасия Шаботова завоевала лицензию на зимние Олимпийские игр-2022 в фигурном катании.
Украинка заняла пятое место на турнире Nebelhorn Trophy – последние соревнования, на которых разыгрывались путевки в Токио.
Выступление Шаботовой в короткой программе:
Выступление Шаботовой в произвольной программе:
Лицензия Шаботовой не является именной, поэтому в Пекин вместо нее может поехать другая фигуристка. К примеру, на летние Олимпийские игр-2020 в художественной гимнастике одну из лицензий для Украины завоевала Владислава Никольченко, однако в Токио она не поехала.
В Пекине Украина будет представлена в трех видах программы: женском и мужском фигурном катании, а также – в танцах.
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