Шмуратко: «12 место – не тот результат, на который я ожидал после короткой программы»
Украинец Шмуратко с российскими СМИ общается только на английском языке
Иван отметил, что на Олимпийских играх можно говорить на украинском или английском
16:37
Иван Шмуратко
Украинский фигурист Иван Шмуратко в микст-зоне Олимпийских игр-2022 в Пекине согласился общаться со СМИ на английском языке.
Журналисты спросили у Шмуратко, на каком языке ему удобнее общаться и он ответил: «English».
Один из журналистов задал вопрос на русском языке, но Шмуратко продолжил отвечать на английском.
Затем украинского фигуриста спросили о том, запрещено ли ему говорить на русском и он на английском ответил:
«Все, что я могу здесь – это делать свою работу».
Также Шмуратко добавил, что на этих Олимпийских играх можно говорить только на украинском или английском.
Напомним, с российскими СМИ отказалась общаться украинская фигуристка Анастасия Шаботова.
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