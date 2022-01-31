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Украинец Шмуратко с российскими СМИ общается только на английском языке

Иван отметил, что на Олимпийских играх можно говорить на украинском или английском
Olympics Пекин-2022
16:37
Украинец Шмуратко с российскими СМИ общается только на английском языке
Иван Шмуратко

Украинский фигурист Иван Шмуратко в микст-зоне Олимпийских игр-2022 в Пекине согласился общаться со СМИ на английском языке.

Журналисты спросили у Шмуратко, на каком языке ему удобнее общаться и он ответил: «English».

Один из журналистов задал вопрос на русском языке, но Шмуратко продолжил отвечать на английском.

Затем украинского фигуриста спросили о том, запрещено ли ему говорить на русском и он на английском ответил:

«Все, что я могу здесь – это делать свою работу».

Также Шмуратко добавил, что на этих Олимпийских играх можно говорить только на украинском или английском.

Напомним, с российскими СМИ отказалась общаться украинская фигуристка Анастасия Шаботова.

Источник: sport-express.ru Карен Агабекян
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Иван Шмуратко

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