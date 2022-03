Украинец Шмуратко в тренировочной форме и под стоячие овации трибун вышел в произвольную программу чемпионата мира

Фото: Twitter

Фигурист сборной Украины Иван Шмуратко продолжит борьбу за медали чемпионата мира-2022.



Украинец выступил в тренировочной форме, а после завершения короткой программы получил аплодисменты от всего стадиона.

Чемпионат мира. Одиночное катание. Короткая программа.

1. Сёма Уно – 109,63

2. Юма Кагияма – 105,69

3. Кадзуки Томоно – 101,12

…

22. Иван Шмуратко – 73,99.

A moment



Ukraine's Ivan Shmuratko receives an extended standing ovation after a stunning performance at the Figure Skating World Championship pic.twitter.com/WhLPnqUjlg