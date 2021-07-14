«Боруссия» объявила, что не отпустит Холанда этим летом

Норвежец продолжит разрывать бундеслигу

Эрлинг Холанд / фото - Bundesliga

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель ответил на слухи об уходе форварда Эрлинга Холанда из клуба. Слова функционера приводит Sky Germany.

«Пока что у нас нет ничего нового по Холанду. Он входит в наши планы. Он должен вернуться в команду на этой неделе и он будет очень голоден. Эрлинн хочет играть в футбол, ему комфортно в нашем клубе, у него есть желание забить как можно больше, играя за нас».

Холанд перешел в «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга» в зимнее трансферное окно сезона 19/20. За полтора сезона норвежец провел в составе «шмелей» 59 матчей, в которых забил 57 голов.

В начале весны сообщалось, что игрок точно покинет клуб, если «Боруссия» не выйдет в Лигу Чемпионов 21/22, так как игрок мечтает в каждом сезоне выступать в самом престижном турнире Старого Света. «Шмели» в последних турах Бундеслиги раздобыли себе заветное место в соревновании, и Холанд подумывает о еще одном году в команде.

За игроком охотятся «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Челси».

Именно лондонский клуб является самым настойчивым и предложил немцам 175 миллионов за «норвежского терминатора». Но, как сообщают СМИ, «Боруссия» отклонила это предложение.