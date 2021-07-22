Вингер «Челси» заинтересовал «Милан»
«Лидс» купил 18-летнего хавбека у «Челси»
Молодой игрок буде играть под началом Марсело Бьелсы
22 июля 13:35
Льюис Бэйт / фото - Leeds United
Полузащитник лондонского «Челси» Льюис Бэйт стал игроком йоркширского «Лидса», сообщает официальный сайт клуба.
«Павлины» подписали с игроком 3-летний контракт и отправили юного футболиста в молодежный состав команды.
«Челси» выручил с продажи 1.5 миллиона фунтов стерлингов, а также может дополнительно заработать с бонусных выплат, если Бэйт проведет в АПЛ определенно количество матчей.
Также «синим» полагается процент с последующей перепродажи футболиста, но в контракте отсутствует функция обратного выкупа.
Напомним, «Челси» может вернуть Эдена Азара.
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