«Лидс» купил 18-летнего хавбека у «Челси»

Молодой игрок буде играть под началом Марсело Бьелсы

Льюис Бэйт / фото - Leeds United

Полузащитник лондонского «Челси» Льюис Бэйт стал игроком йоркширского «Лидса», сообщает официальный сайт клуба.

«Павлины» подписали с игроком 3-летний контракт и отправили юного футболиста в молодежный состав команды.

«Челси» выручил с продажи 1.5 миллиона фунтов стерлингов, а также может дополнительно заработать с бонусных выплат, если Бэйт проведет в АПЛ определенно количество матчей.

Также «синим» полагается процент с последующей перепродажи футболиста, но в контракте отсутствует функция обратного выкупа.

Напомним, «Челси» может вернуть Эдена Азара.