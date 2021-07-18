Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Реал» может продать Винисиуса ради Мбаппе

Уже даже нашелся покупатель
Футбол Примерa (Испания)
20:15
«Реал» может продать Винисиуса ради Мбаппе
Винисиус Жуниор / фото - Eurosport

«Манчестер Юнайтед» готов купить бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает The Mirror.

«Дьяволы» готовы заплатить испанскому клубу 80 миллионов евро за 21-летнего нападающего.

Мадридцам нужны деньги, чтобы купить этим летом французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Но для этого нужно разгрузить зарплатную ведомость и выручить немалую сумму с продаж.

«Реал» уже готовится продать во все тот же МЮ своего защитника Рафаэля Варана, но вырученных средств может не хватить для дорогостоящей покупки.

Конечно сомнительно, что именно Винисиус пойдет в расход, ведь президент «сливочных» Флорентино Перес является большим поклонником таланта игрока и уже заявлял, что бразилец является неприкасаемым в команде.

Но, возможность покупки такой крупной звезды как Мбаппе может поменять мнение функционера.

В минувшем сезоне 21-летний вингер провел за «Реал» 49 матчей, в который отметился 6 голами и 7 голевыми передачами.

Напомним, бывший тренер Андрея Лунина рассказал, как готовил вратаря к «Реалу».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Алаба отказывается играть на позиции защитника в «Реале»
Алаба отказывается играть на позиции защитника в «Реале»
Футбол Примерa (Испания)
17 июля 22:15
Бывший тренер Лунина рассказал, как вратарь тренировался для «Реала»
Бывший тренер Лунина рассказал, как вратарь тренировался для «Реала»
Футбол Украинские легионеры
17 июля 17:35
Бэйл может оказаться вне заявки «Реала» на сезон
Бэйл может оказаться вне заявки «Реала» на сезон
Футбол Примерa (Испания)
17 июля 15:53
Хакими сразу после перехода в ПСЖ заразился коронавирусом
Хакими сразу после перехода в ПСЖ заразился коронавирусом
Футбол Лига 1 (Франция)
17 июля 15:17
«Манчестер Юнайтед» купит Варана за 50 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» купит Варана за 50 миллионов евро
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 июля 12:51
«Тоттенхэм» подтвердил возвращение Бэйла в «Реал»
«Тоттенхэм» подтвердил возвращение Бэйла в «Реал»
Футбол Примерa (Испания)
17 июля 10:41

Новости: Футбол

Грилиш может отказать «Ман Сити», чтобы остаться в «Астон Вилле»
Грилиш может отказать «Ман Сити», чтобы остаться в «Астон Вилле»
Премьер-Лига (Англия)
22:35
Экс-игрок «Ман Сити»: «Все достижения Манчини – благодаря игрокам»
Экс-игрок «Ман Сити»: «Все достижения Манчини – благодаря игрокам»
В Европе
22:15
«Динамо» проведет спарринг с командой Бундеслиги
«Динамо» проведет спарринг с командой Бундеслиги
Украинская Премьер-лига
22:10
Боту: «Итальянские тренеры «Шахтера» пока превосходят все ожидания»
Боту: «Итальянские тренеры «Шахтера» пока превосходят все ожидания»
Украинская Премьер-лига
21:40
Высмеиваемый болельщиками Лингард возвращается в МЮ
Высмеиваемый болельщиками Лингард возвращается в МЮ
Премьер-Лига (Англия)
21:18
Тренер «Шахтера» по методологии: «Мы представляем клуб мирового уровня»
Тренер «Шахтера» по методологии: «Мы представляем клуб мирового уровня»
Украинская Премьер-лига
21:09
Довбык прокомментировал критику в адрес УПЛ
Довбык прокомментировал критику в адрес УПЛ
Украинская Премьер-лига
20:38
«Реал» может продать Винисиуса ради Мбаппе
«Реал» может продать Винисиуса ради Мбаппе
Примерa (Испания)
20:15
«Динамо» со «сборниками» в составе одержало победу в контрольном матче
«Динамо» со «сборниками» в составе одержало победу в контрольном матче
Украинская Премьер-лига
20:01
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
29
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 18:30
10
Все новости