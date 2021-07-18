«Реал» может продать Винисиуса ради Мбаппе

Уже даже нашелся покупатель

Винисиус Жуниор / фото - Eurosport

«Манчестер Юнайтед» готов купить бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает The Mirror.

«Дьяволы» готовы заплатить испанскому клубу 80 миллионов евро за 21-летнего нападающего.

Мадридцам нужны деньги, чтобы купить этим летом французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Но для этого нужно разгрузить зарплатную ведомость и выручить немалую сумму с продаж.

«Реал» уже готовится продать во все тот же МЮ своего защитника Рафаэля Варана, но вырученных средств может не хватить для дорогостоящей покупки.

Конечно сомнительно, что именно Винисиус пойдет в расход, ведь президент «сливочных» Флорентино Перес является большим поклонником таланта игрока и уже заявлял, что бразилец является неприкасаемым в команде.

Но, возможность покупки такой крупной звезды как Мбаппе может поменять мнение функционера.

В минувшем сезоне 21-летний вингер провел за «Реал» 49 матчей, в который отметился 6 голами и 7 голевыми передачами.

Напомним, бывший тренер Андрея Лунина рассказал, как готовил вратаря к «Реалу».