«Шериф» Вернидуба сотворил еще одну сенсацию, обыграв «Реал» на выезде
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» на выезде переиграл «Реал».
В первом тайме подопечным Юрия Вернидуба удалось ошарашить безоговорочного фаворита матча. Счет открыл Яхшибоев.
Гости героически оборонялись, и «сливочным» лишь с пенальти удалось вернуть равновесие на табло. Удар с точки успешно исполнил Бензема.
Сердца поклонников мадридского клуба «ушли в пятки» после того, как Бруно во второй раз поразил ворота хозяев. Однако гол был отменен из-за офсайда.
И все же гости нашли в себе силы, что снова совершить подвиг. Шокировал «королевский клуб» Тилль, забив на 90-й минуте.
«Шериф» опередил «Реал» и возглавил группу D с шестью очками в активе. «Шахтер» и «Интер» имеют по одному баллу.
Лига чемпионов. Групповой этап, второй тур
«Реал» Мадрид – «Шериф» 1:2
Голы: Бензема, 65 (пен.) – Яхшибоев, 25, Тилль, 90
«Реал»: Куртуа, Начо (Родриго, 66), Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес (Кроос, 66), Каземиро (Модрич, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 66), Винисиус Жуниор.
«Шериф»: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 90), Тилль, Аддо, Траоре, Кастаньеда (Джульен, 78), Яхшибоев (Бруно, 57).Предупреждения: Каземиро, Йович – Арболеда, Аддо, Дуланто, Тилль
Комментарии 0