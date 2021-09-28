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«Шериф» Вернидуба сотворил еще одну сенсацию, обыграв «Реал» на выезде

Скромный клуб возглавил группу ЛЧ с «Шахтером»
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 сентября 23:50
«Шериф» Вернидуба сотворил еще одну сенсацию, обыграв «Реал» на выезде
Фото - Getty Images

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» на выезде переиграл «Реал».

В первом тайме подопечным Юрия Вернидуба удалось ошарашить безоговорочного фаворита матча. Счет открыл Яхшибоев.

Гости героически оборонялись, и «сливочным» лишь с пенальти удалось вернуть равновесие на табло. Удар с точки успешно исполнил Бензема.

Сердца поклонников мадридского клуба «ушли в пятки» после того, как Бруно во второй раз поразил ворота хозяев. Однако гол был отменен из-за офсайда.

И все же гости нашли в себе силы, что снова совершить подвиг. Шокировал «королевский клуб» Тилль, забив на 90-й минуте.

«Шериф» опередил «Реал» и возглавил группу D с шестью очками в активе. «Шахтер» и «Интер» имеют по одному баллу.

Лига чемпионов. Групповой этап, второй тур

«Реал» Мадрид – «Шериф» 1:2

Голы: Бензема, 65 (пен.) – Яхшибоев, 25, Тилль, 90

«Реал»: Куртуа, Начо (Родриго, 66), Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес (Кроос, 66), Каземиро (Модрич, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 66), Винисиус Жуниор.

«Шериф»: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 90), Тилль, Аддо, Траоре, Кастаньеда (Джульен, 78), Яхшибоев (Бруно, 57).

Предупреждения: Каземиро, Йович – Арболеда, Аддо, Дуланто, Тилль
Сергей Стаднюк
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Теги

Шериф Юрий Вернидуб Реал Мадрид (футбол)

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