Турецкий гранд анонсировал матч с «Динамо»
Стало известно, почему Коробенко не стал игроком «Динамо»
Хавбек ездил с киевлянами на сборы
24 июля 20:32
Андрей Коробенко / фото - dynamo.kiev
Полузащитник «Ингульца» Андрей Коробенко мог стать игроком «Динамо».
Он проходил просмотр в киевском клубе, но не подписал со столичной командой контракт.
Мирча Луческу не мог гарантировать хавбеку игровую практику, поэтому он решил остаться в «Ингульце».
Напомним, «Ингулец» подписал нигерийского нападающего.
Комментарии 0