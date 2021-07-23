«Ингулец» ушел от поражения македонцам. Два киевских клуба забили друг другу девять мячей
«Ингулец» подписал нападающего
21-летний игрок ранее играл на родине
23 июля 14:45
Фото: ФК Ингулец
«Ингулец» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Майкла Стефена. О деталях контракта с 21-летним нигерийцем не сообщается. Ранее он выступал у себя на родине.
В его активе пять мячей в «Викки Туристс» в 18 матчах. Этот клуб был его последней командой перед переездом в Украину. Также он играл за «Лоби Старс» и «Риверс Юнайтед».
Стефен успел поучаствовать в презентации новой формы «Ингульца».
Клуб начнет новый сезон игрой против «Шахтера».
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