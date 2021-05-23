14-летний фанат «Атлетико» трагически погиб во время празднования чемпионства любимой команды

Несовершеннолетний получил тяжелую травму головы

Атлетико / фото - Getty Images

В матче последнего тура Примеры «Атлетико» одержал победу над «Вальядолидом» со счетом 2:1 и гарантировал себе чемпионство Испании в сезоне-2020/2021. Но праздник был омрачен трагедией.

По информации портала Marca, 14-летний фанат мадридцев погиб во врем празднования чемпионства.

Происшествие произошло в Мадриде. Несовершеннолетний ехал в фургоне, высунувшись из окна. На въезде в паркинг он не успел полностью залезть в машину и ударился головой об стену, получив тяжелую травму. Врачи боролись за жизнь юноши, но не смогли его спасти.

Напомним, Симеоне прокомментировал победу «Атлетико».