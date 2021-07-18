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16-летний Довбык был в шаге от перехода в «Динамо»

«Металлист» также просматривал форварда
Футбол Украинская Премьер-лига
15:29
16-летний Довбык был в шаге от перехода в «Динамо»
фото - Eurosport

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык, который вывел сборную Украины в 1/4 Евро-2020 своим голом на 120-й минуте, рассказал, какие украинские клубы просматривали его в 16-летнем возрасте.

Как так получилось, что парень из Черкасс так рано попал в «Металлист» и «Динамо»?

«Спасибо моим тренерам и агентам. Мне помогало, что я играл со взрослыми, начал забивать во второй лиге».

Какой просмотр более памятен – в Харькове или Киеве?

«Это очень разные случаи были. В Харьков меня звали еще когда я во второй лиге не играл толком. Очень хороший тренер в дубле «Металлиста» был – Андрей Анищенко.

Я приехал 16-летним, в составе – ребята по 20-21 году. Слушал все с раскрытым ртом, образно говоря. А иногда попадал еще и на тренировки, где были Девич, Марлос, Шавьер, Соса, Гомес. Что они творили.

Мне очень жаль, что тогда повреждение не дало мне перейти. Кто знает, как бы все сложилось».

Ваш агент Алексей Люндовский рассказал, что «Динамо» просматривало вас в составе «Колоса», попросив клуб выставить вас в контрольном матче против киевлян.

«Так уж вышло. Я старался, очень хотел себя показать. Но когда ты никого не знаешь, а ребята опытные – это трудно.

Неоднозначные такие воспоминания остались. Но мне, конечно, приятно было, что «Динамо» интересуется».

Довбык также рассказал, какая атмосфера царит в раздевалке сборной Украины.

Источник: FanDay Павел Харченко
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Теги

Артем Довбык сборная Украины (футбол) Динамо Киев

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