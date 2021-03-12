18-летний бразильский нападающий летом присоединится к «Заре»

Гильерме Смит / Фото - Globoesporte

Нападающий «Ботафого» Гильерме Смит летом перейдет в «Зарю», сообщает Globoesporte.

Футболист подпишет контракт с луганчанами, как только ему исполнится 18 лет. Срок соглашения будет рассчитан на 3 года.

Однако после его подписания Смит не будет принадлежать «Заре» полноценно. «Ботафого» оставит за собой 20% прав на игрока.

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