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18-летний игрок «Лиона» стал игроком недели в Лиге Европы
Он оформил дубль в матче с «Брондбю»
26 ноября 19:50
Фото: Lyon
UEFA определила лучшего игрока по итогам недели в Лиге Европы.
Им стал полузащитник «Лиона» Райан Шерки. Он оформил дубль в матче против «Брондбю» (3:1).
Примечательно, что хавбеку лишь 18 лет.
В голосовании он обошел форвардов «Спартака» Александра Соболева, «Рейнджерс» Альфредо Морелоса и хавбека «Байера» Роберта Андриха. Все они также забил по два мяча в своих матчах.
В Лиге 1 у Шерки нет результативных действий за 8 матчей.
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