18-летний игрок «Лиона» стал игроком недели в Лиге Европы

Он оформил дубль в матче с «Брондбю»

Фото: Lyon

UEFA определила лучшего игрока по итогам недели в Лиге Европы.

Им стал полузащитник «Лиона» Райан Шерки. Он оформил дубль в матче против «Брондбю» (3:1).

Примечательно, что хавбеку лишь 18 лет.

В голосовании он обошел форвардов «Спартака» Александра Соболева, «Рейнджерс» Альфредо Морелоса и хавбека «Байера» Роберта Андриха. Все они также забил по два мяча в своих матчах.

В Лиге 1 у Шерки нет результативных действий за 8 матчей.