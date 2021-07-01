«Заря» собирается подписать аргентинского защитника
18+. «Заря» уничтожила соперника по контрольному матчу со счетом 22:0
Турецкая команда была деклассирована в спарринге
Фото - ФК Заря
В контрольном поединке на сборах в Турции «Заря» сверхуверенно справилась с местным «Макуспором».
Луганчане отгрузили 22 мяча в ворота соперника. Примечательно, что футболисты в бело-черных футболках оформили всего один дубль. Его автором стал Алефиренко.
Остальные мячи забивали: Гладкий, Шахаб, Хомченовский, Жуниньо, Кабаев, Булеца, Имереков, Жуниньо, Вернидуб, Фаворов, Хлань, Громов, Нагнойный, Кристиан, Руфати, Назарина, Алибеков, Емец, Казаков и Янаков.
Ранее сообщалось, что «Заря» собирается подписать аргентинского защитника.
Контрольный матч
«Заря» – «Макуспор» 22:0
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