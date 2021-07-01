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18+. «Заря» уничтожила соперника по контрольному матчу со счетом 22:0

Турецкая команда была деклассирована в спарринге
Футбол Украинская Премьер-лига
19:42
18+. «Заря» уничтожила соперника по контрольному матчу со счетом 22:0
Фото - ФК Заря

В контрольном поединке на сборах в Турции «Заря» сверхуверенно справилась с местным «Макуспором».

Луганчане отгрузили 22 мяча в ворота соперника. Примечательно, что футболисты в бело-черных футболках оформили всего один дубль. Его автором стал Алефиренко.

Остальные мячи забивали: Гладкий, Шахаб, Хомченовский, Жуниньо, Кабаев, Булеца, Имереков, Жуниньо, Вернидуб, Фаворов, Хлань, Громов, Нагнойный, Кристиан, Руфати, Назарина, Алибеков, Емец, Казаков и Янаков.

Ранее сообщалось, что «Заря» собирается подписать аргентинского защитника.

Контрольный матч

«Заря» – «Макуспор» 22:0

Сергей Стаднюк
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Заря

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