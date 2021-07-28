2-й раунд квалификации ЛЧ. «Шериф» Вернидуба прошел «Алашкерт», а «Олимпиакос» – «Нефтчи»

Подопечные украинского специалиста и греческий гранд продолжат борьбу в главном еврокубке

Фото - Олимпиакос

В ответных матчах второго раунда квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» на выезде переиграл «Нефтчи», а «Шериф» дома справился с «Алашкертом».

В первом поединке греки добыли минимальную победу 1:0. И в начале второй встречи Масурас удвоил преимущество своей команды. В оставшиеся 75 минут мяч линию ворот не пересекал.

Более результативным матч выдался дла подопечных Юрия Вернидуба. Также довольно быстро гости сумели сравнять общий счет противостояния силами Глишича. Однако в ответ коллектив из Армении получил три гола от Дуланто, Луваннора и Тилля.

На следующей стадии «Олимпиакос» сыграет с победителем пары «Мура» – «Лудогорец», а «Шериф» сразится с тем, кто выйдет победителем в противостоянии «Кайрат» – «Црвена Звезда».

Лига чемпионов. Второй раунд квалификации, ответные матчи

«Шериф» – «Алашкерт» 3:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Дуланто, 15, Луваннор, 23, Тилль, 87 (пен.) – Глишич, 11

«Шериф»: Атанасиадис, Джульен, Дуланто, Арболеда, Кристиано, Банда (Сапата, 60), Тилль (Раделич, 90), Аддо, Траоре, Кастаньеда (Даго, 81), Луваннор (Бизяк, 90).

«Алашкерт»: Чанчаревич, Восканян, Кадио, Тиаго Камета, Михайлович (Жамес, 46), Давидян (Папикян, 68), Хурцидзе, Овсепян (Безкур, 46), Глишич (Жозе Эмбало, 58), Едигарян (Танков, 77), Григорян.

Предупреждения: Кастаньеда, Кристиано

«Нефтчи» – «Олимпиакос» 0:1 (первый матч – 0:1)

Гол: Масурас, 15

«Нефтчи»: Мамедов, Станкович, Мбодж, Булудов (Аббасов, 31; Мурадбейли, 82), Баск, Бугрин (Наджафов, 82), Махмудов, Аррамиш, Кане, Меса Кольи (Зюльфюгарлы, 65), Лавал (Ализаде, 82).

Цолакис, Маркович, Рубен Семеду, Ба, Сиссе, Кунде, Вальбуэна (Ранджелович, 76), Сурлис, Масурас (Врусай, 83), Лала, Кока (Эль-Араби, 86).