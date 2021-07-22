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22-летний сын президента «Александрии» назначен генеральным директором клуба

Он будет отвечать за развитие команды
Футбол Украинская Премьер-лига
22 июля 18:05
22-летний сын президента «Александрии» назначен генеральным директором клуба
Фото: fco.com.ua

«Александрия» назначила нового генерального директора.

Им стал сын президента клуба Сергея Кузьменко Иван Кузьменко, сообщает сайт клуба. Стоит отметить, что ему 22 года.

В клубе он будет отвечать за формирование стратегии и вектора развития клуба. Он будет вторым директором «Александрии» после Дмитрия Китаева, который сохранил свою должность.

У Ивана есть дипломы по специальностям экономист-международник и переводчик с английского языка.

Напомним, после окончания прошлого сезона клуб изменил вектор развития. Команду покинули большинство лидеров.

Андрей Усмонов
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Теги

Александрия

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