22-летний сын президента «Александрии» назначен генеральным директором клуба

Он будет отвечать за развитие команды

Фото: fco.com.ua

«Александрия» назначила нового генерального директора.

Им стал сын президента клуба Сергея Кузьменко - Иван Кузьменко, сообщает сайт клуба. Стоит отметить, что ему 22 года.

В клубе он будет отвечать за формирование стратегии и вектора развития клуба. Он будет вторым директором «Александрии» после Дмитрия Китаева, который сохранил свою должность.

У Ивана есть дипломы по специальностям экономист-международник и переводчик с английского языка.

Напомним, после окончания прошлого сезона клуб изменил вектор развития. Команду покинули большинство лидеров.