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22-летний сын президента «Александрии» назначен генеральным директором клуба
Он будет отвечать за развитие команды
22 июля 18:05
Фото: fco.com.ua
«Александрия» назначила нового генерального директора.
Им стал сын президента клуба Сергея Кузьменко - Иван Кузьменко, сообщает сайт клуба. Стоит отметить, что ему 22 года.
В клубе он будет отвечать за формирование стратегии и вектора развития клуба. Он будет вторым директором «Александрии» после Дмитрия Китаева, который сохранил свою должность.
У Ивана есть дипломы по специальностям экономист-международник и переводчик с английского языка.
Напомним, после окончания прошлого сезона клуб изменил вектор развития. Команду покинули большинство лидеров.
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