24-летний форвард сборной Дании сообщил, что болен диабетом

Каспер Дольберг / Фото: Twitter

Форвард «Ниццы» и сборной Дании Каспер Дольберг на своей странице в Instagram сообщил, что болен диабетом 1-го типа.

Я тренировался всю неделю. и уже чувствую себя намного лучше. Мы с Каспером Юлмандом (главный тренер сборной Дании – прим.) приняли решение. что я не буду играть за сборную на этой неделе, чтобы пройти пройти небольшой курс лечения.

В дополнение, я бы хотел поблагодарить клуб и датскую Федерацию за поддержку и понимание. Спасибо! До скорой встречи»