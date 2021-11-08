Хави: «Я пришел в «Барселону» подготовленным. Мы не будем придумывать оправданий»
24-летний форвард сборной Дании сообщил, что болен диабетом
Однако, это не повлияет на карьеру Дольберга
Каспер Дольберг / Фото: Twitter
Форвард «Ниццы» и сборной Дании Каспер Дольберг на своей странице в Instagram сообщил, что болен диабетом 1-го типа.
«Дорогие болельщики! На этой неделе я получил результаты анализов, и узнал, что у меня диабет первого типа. Конечно, эта новость стала для меня неожиданностью, но я почувствовал облегчение, что наконец-то выяснил причину своего недомогания в последнее время. Также я счастлив тому, что доктора сказали, что при правильном лечении заболевание не повлияет на мою футбольную карьеру.
Я тренировался всю неделю. и уже чувствую себя намного лучше. Мы с Каспером Юлмандом (главный тренер сборной Дании – прим.) приняли решение. что я не буду играть за сборную на этой неделе, чтобы пройти пройти небольшой курс лечения.
В дополнение, я бы хотел поблагодарить клуб и датскую Федерацию за поддержку и понимание. Спасибо! До скорой встречи»
Напомним, в последнем туре чемпионата Франции «Ницца» с Дольбергом в составе победила «Лион», проигрывая 0:2 по ходу встречи.
Комментарии 0